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«Тараканы в голове»: Учёные объяснили, почему человеческое ухо — лучший дом для тараканов

Сегодня, 16:28

Специалисты обосновали страшный миф о том, что в ушных раковинах способны жить вредители. После детального изучения. Специалисты назвали главную причину выбора места существования неприятных насекомых. Их привлекает особенный запах прохода и замкнутость пространства, которая расценивается как безопасность.

 Выражение «тараканы в голове» часто ассоциируется с бредовыми идеями и бессмысленной историей в мыслях человека. Ученые рассказали, что человеческое ухо – это лучший дом для тараканов. Объяснили этот факт тем, что ушной проход имеет особенный запах дрожжей, почему и привлекает незваных гостей.

Тараканов после таких «путешествий» врачи извлекают из человека.

В Великобритании и Вьетнаме прошли два этапа исследования, которое внесло новое понимание о значении вкуса пищи для поведения человека.

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