Химики из МГУ упростили очистку морских вод от нефти

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Ученые из России сделали из графита и магнитных частиц специфичную, простую в изготовлении и использовании систему для очистки воды от нефтяных пятен.

Российские химики под руководством Артема Малахо из МГУ уже ряд лет подряд экспериментировали с "активированным углем" из природного графита, пытаясь создать из него диспергирующую субстанцию, которую можно было бы использовать для очистки морских вод не нанося вреда жителям водных глубин. Недавно ученые решили обработать графит сильными кислотами, а затем резко нагрели, и получили пористый материал, который способен поглощать жидкость и газ в больших объемах. Они заполняют множество пустот между хаотично расположенными слоями угля.

Далее специалисты добавили к данному графиту наночастицы с магнитным материалами, намагнитив его таким образом, и превратив субстанцию в дешевый поглотитель нефти - на поверхность загрязненной воды можно нанести поглотитель, который собирается обычным магнитом, очищая жидкость.

Чтобы сделать процесс изготовления поглотителя проще, россияне вместо солей железа использовали для пропитки соединения никеля с кобальтом и железом, которые за несколько секунд формируют нанокристаллы с магнитными свойствами. Грамм данной субстанции поглощает около 50 грамм нефти. В перспективе - создание очистителя для глубоких вод.