"Армия гуманоидов": Уфолог нашел на Марсе мумию солдата

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Столь важное открытие исследователь из Нижнего Тагила сделал при изучении снимков ровера «Кьюриосити» с поверхности Красной планеты,о чем сразу же сообщил общественности.

Валентин Дегтерев, уфолог и виртуальный археолог из Нижнего Тагила изучал снимки Марса, и наткнулся на загадочный силуэт, сильно напоминающие мертвого солдата. Исследователь тут же сообщил об останках пришельца отечественным и зарубежным подписчикам. Автор утверждает, что он нашел мумию инопланетного военного, который уже давно покоится среди скал на пике Эолида. Всем известно, что на Марсе отсутствуют бактерии, способствующие разложению органических веществ, а следовательно останки гуманоида могут храниться там бесконечно.

Также эксперт в области аномальных явлений утверждает, что близ камней валяется разрушенный беспилотный аппарат, два баллона с неизвестным содержимым и непонятное оружие с изогнутым стволом. Это открытие еще раз убедило уфолога в том, что на поверхности Красной планеты обитала армия вооруженных и кровожадных гуманоидов, хорошо оснащенная неизвестными нам видами оружия, а значит землянам там грозит опасность.

Однако большинство пользователей разочаровались заявлением исследователя: многие заявили, что его открытие лишь плод разыгравшегося воображения, а доказательства не убедительны.