Поздние роды могут вызвать у детей сердечные заболевания

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Женщины, которые заводят детей после 35 лет, подвергают их риску сердечных заболеваний. Об этом рассказали ученые из Альбертского университета.

Дети, рожденные девушками после 35 лет, во взрослом возрасте подвержены возникновению заболеваний сердца. Для того, чтобы это выяснить, ученые провели опыт на мышах. Исследователи изучили здоровье детенышей, которые родились от мышей в возрасте, который эквивалентен человеческим 35 годам. По итогам эксперимента, ученые пришли к выводу, что грызуны подвержены болезням сердца, чем особи молодых родителей. Подчеркивается, что мода на позднюю семьяю пришла в Россию с США, где замуж выходят ближе к 30 годам, поэтому получаются поздние дети. Такое явление существует из-за того, что современная молодежь больше отдает предпочтение работе и самореализации, чем детям и семье.