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Ученые раскрыли тайну границы Солнечной системы

Сегодня, 15:44

За орбитой последней известной современной науке планеты может располагаться еще одно небесное тело. Заглянуть в неизвестность предстоит запущенному в 1977 году «Вояджеру-1».

Согласно теории астрономов, Солнечная система состоит из спутников, комет, пояса астероидов, пояса Койпера и восьми планет. Ученые раскрыли тайну границы нашей планетарной границы, допустив нахождение за орбитой последнего известного современной науке космического тела еще одного небесного объекта. Снять занавес тайн с границы Солнечной системе предстоит «Вояджеру-1». Астронавты запустили его в далеком 1977 году, в 2013 году он достиг межзвездного пространства. По пути аппарат неоднократно выходил из строя из-за разряда батарей. Однако каждый раз, восстановив силы, «Вояджер-1» продолжал миссию.

Помешать ученым найти девятую планету на границе Солнечной системы могут ее незначительные размеры. Орбитальные телескопы засвидетельствовали определенные аномалии, однако они не позволяют идентифицировать структуру вероятного космического тела. В будущем специалисты планируют запустить ряд приборов на подмогу «Вояджеру-1».

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