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Специалистам NASA потребовалось 10 лет для того, чтобы камера New horizons пролетела почти через всю Солнечную систему и достигла орбиты планеты назначения. Удалось собрать уникальную информацию и обнаружить необычную конструкцию.

Ученые нашли на Плутоне 5-километровые «ледяные башни». Интерес вызван, прежде всего, тем, что такого явления нигде в Солнечной системе, кроме Земли, не встречалось. Анализ позволяет предположить, что эти «ледяные башни» являются результатом различных атмосферных процессов карликовой планеты.

На части горного хребта Дорса Тартара на Плутоне ученые и нашли «ледяные башни», которые с высоты выглядят как лопасти. Этот факт может стать началом исследования Плутона как планеты с похожим климатом на земной. Исследователям стоит подтвердить или опровергнуть возможность жизни на планете Плутон.