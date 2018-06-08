Учёные выяснили причины отличия молний на Земле и на Юпитере

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Как оказалось, даже в пределах Солнечной системы имеются существенные отличия в этом природном явлении. Чем они вызываются, до сих пор оставалось загадкой.

Сейчас учёные выяснили причина отличия молний, которые возникают на Земле и на Юпитере. Это удалось астрофизикам, изучающим газовый гигант.

Ранее было неясно, почему на нём формирование молний, достигающих на Юпитере его поверхности, происходит лишь на полюсах.

Учёные NASA установили, почему у молний Юпитера «собственный характер», а их распространение происходит не так, как на Земле.

Этому способствует наличие разницы в атмосферных особенностях планет. Они создаются собственной тепловой энергией и теплом, полученным от Солнца.

Этот баланс достигается на Юпитере лишь на полюсах, где газы, ставшие «подогретыми» имеют возможность свободного перемещения в атмосферу, что создаёт условия для того, чтобы именно там происходили обильные грозовые образования.

То есть, в основе отличия молний на Земле и Юпитере находится тепловой дисбаланс. На нашей планете наибольшее количество молний фиксируется не на полюсах, а на экваторе.

Впрочем, даже земные художники до сих пор не научились правильно отражать на своих полотнах, как в действительности выглядят молнии на Земле.