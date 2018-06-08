Физики научились транспортировать молекулы ДНК с помощью капли Януса в этаноле

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Оставить ДНК в нужной точке ученые предлагают вызванным движением фаз внутри водно-спиртовой капли перемещением, во время которого капля Януса тащит за собой каплю из чистого спирта.

Современная медицина способна с помощью капли Януса в этаноле бороться со злокачественной онкологией и транспортировать медикаменты к больным клеткам. Физики научились доставлять молекулы в нужную часть организма, выбирая правильную форму, распределение химических веществ и собственное вращение частицы.

В отличие от многих твердых и жидких частиц, капли Януса могут менять свои свойства во время транспортирования по организму, а стремление спирта сменить водную фазу на масленую. Как итог, внутри капли возникают динамические потоки, способствующие ее активно перемещению во внешней среде.