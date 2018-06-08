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Медики научились определять срок беременности и преждевременных родов

Сегодня, 14:07

Группа американских и датских медиков разработала неинвазивный и недорогой метод, позволяющий определить срок беременности с точностью, сравнимой с ультразвуковым исследованием. Определение срока беременности проводят с помощью анализа крови на содержание внеклеточной РНК, характерной для плаценты. Новый способ с 75% точностью указывает на возможные преждевременные роды.

Медики научились определять срок беременности и преждевременных родов. Сейчас наиболее распространенными способами для определения беременности являются УЗИ, которое стоит довольно дорого, или время последней менструации, который может быть неточным. Ни один из этих методов не позволяет делать прогнозы по преждевременным родам. Международная группа медиков во главе со Стивеном Куэйком из Стэнфордского университета предложила уникальный неинвазивный и недорогой способ, который заключается в анализе крови на предмет содержания внеклеточных РНК эмбриона, плаценты и иммунитета матери. Возможность предвидеть преждевременные роды трудно переоценить: порядка 15 млн детей во всем мире рождаются раньше положенного срока, что является самой распространенной причиной смерти новорожденных.

Проанализировав состав внеклеточных ДНК и РНК, можно диагностировать реакцию отторжения трансплантируемого органа, использовать их как биомаркер для диагностики и оценки результативности лечения рака.

Недавно медиками был описан довольно редкий случай, когда врачи, поддерживая функционирование жизненно-важных органов после смерти мозга беременной женщины, смогли спасти ребенка.

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