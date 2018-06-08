Ученые нашли «раздутые» звезды возле черной дыры в Млечном Пути

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Новые неопознанные объекты смогли обнаружить исследователи. Новые компоненты Галактики скрывают свою истинную идентичность за дымовой завесой пыли. Впервые G1 дал о себе знать в 2004 году.

Используя 12-летние данные, команда исследователей во главе с Докторантом UCLA Анной Чурло объявила о результатах изучения космических объектов возле черной дыры в Млечном пути. Ученые нашли «раздутые» звезды.

«Эти компактные пыльные звездные объекты движутся очень быстро и близко к сверхмассивной черной дыре нашей Галактики. Очень интересно смотреть, как они движутся из года в год. Как они туда попали? И какими они станут? У них должна быть интересная история», – заинтриговала Чурло.

Это позволит им в дальнейшем наблюдать за поведением «раздутых» звезд и видеть, остаются ли объекты нетронутыми так же, как G1 и G2, или станут «закуской» для сверхмассивной черной дыры. «Нам придется подождать несколько десятилетий, чтобы это произошло; около 20 лет для G3 и десятилетия дольше для G4 и G5», - предупреждают ученые.