Ученые нашли «раздутые» звезды возле черной дыры в Млечном Пути

Новые неопознанные объекты смогли обнаружить исследователи. Новые компоненты Галактики скрывают свою истинную идентичность за дымовой завесой пыли. Впервые G1 дал о себе знать в 2004 году.
Используя 12-летние данные, команда исследователей во главе с Докторантом UCLA Анной Чурло объявила о результатах изучения космических объектов возле черной дыры в Млечном пути. Ученые нашли «раздутые» звезды.
Это позволит им в дальнейшем наблюдать за поведением «раздутых» звезд и видеть, остаются ли объекты нетронутыми так же, как G1 и G2, или станут «закуской» для сверхмассивной черной дыры. «Нам придется подождать несколько десятилетий, чтобы это произошло; около 20 лет для G3 и десятилетия дольше для G4 и G5», - предупреждают ученые.