VistaNews.ru


«Шпионы повсюду»: НЛО атаковал ракетоносец Princeton армии США с 2-метровой высоты

Сегодня, 12:37

Информация об инциденте была засекречена, но утаить кота в мешке не удалось. В Сети появились снимки нападения гуманоидов на военных в море. Инопланетяне активно изучают военную мощь землян и надеятся, что эти знания смогут их спасти в последней битве с людьми за право существования.

НЛО атаковал ракетоносец Princeton армии США с 2-метровой высоты. Снимки с места событий стали доступны всем жителям Земли. Однако эксперты обеспокоены таким пристальным вниманием гуманоидов. Некоторые эксперты усматривают вред от их появления около военных баз, магистралей, жилых домов.

«Вновь нападение или желание сотрудничать? Что это такое? Шпионы повсюду, а это не очень хороший сценарий взаимодействия», - уверенны пользователи Интернет.

К слову, уфолог нашел руины храма на обратной стороне Луны. Под пылкий взор исследователя попали снимки NASA из кратера Клют.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные: Люди могут истребить инопланетян

Путин: Мощь ВС РФ возросла в 4 раза

Алексей Воробьев с 10-метровой высоты прыгнул в воду

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях