«Шпионы повсюду»: НЛО атаковал ракетоносец Princeton армии США с 2-метровой высоты

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Информация об инциденте была засекречена, но утаить кота в мешке не удалось. В Сети появились снимки нападения гуманоидов на военных в море. Инопланетяне активно изучают военную мощь землян и надеятся, что эти знания смогут их спасти в последней битве с людьми за право существования.

НЛО атаковал ракетоносец Princeton армии США с 2-метровой высоты. Снимки с места событий стали доступны всем жителям Земли. Однако эксперты обеспокоены таким пристальным вниманием гуманоидов. Некоторые эксперты усматривают вред от их появления около военных баз, магистралей, жилых домов.

«Вновь нападение или желание сотрудничать? Что это такое? Шпионы повсюду, а это не очень хороший сценарий взаимодействия», - уверенны пользователи Интернет.

К слову, уфолог нашел руины храма на обратной стороне Луны. Под пылкий взор исследователя попали снимки NASA из кратера Клют.