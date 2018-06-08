«Шпионы повсюду»: НЛО атаковал ракетоносец Princeton армии США с 2-метровой высоты

Информация об инциденте была засекречена, но утаить кота в мешке не удалось. В Сети появились снимки нападения гуманоидов на военных в море. Инопланетяне активно изучают военную мощь землян и надеятся, что эти знания смогут их спасти в последней битве с людьми за право существования.
НЛО атаковал ракетоносец Princeton армии США с 2-метровой высоты. Снимки с места событий стали доступны всем жителям Земли. Однако эксперты обеспокоены таким пристальным вниманием гуманоидов. Некоторые эксперты усматривают вред от их появления около военных баз, магистралей, жилых домов.
К слову, уфолог нашел руины храма на обратной стороне Луны. Под пылкий взор исследователя попали снимки NASA из кратера Клют.