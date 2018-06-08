Ученые доказали влияние кислого вкуса на способность рисковать

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В Великобритании и Вьетнаме прошли два этапа исследования, которое внесло новое понимание о значении вкуса пищи для поведения человека. Большинство людей неохотно рискуют, поскольку ежедневный рацион питания скучный и не разнообразен, а вот полный рот кислого молока может увеличить наш аппетит и подтолкнуть на принятие опасных решений.

Марианна Обрист из Университета Сассекса (Великобритания) и ее коллеги узнали, как пять основных вкусов влияют на принятие рискованных решений. Семьдесят участников в Великобритании получили напиток, который содержал обычную воду или воду, приправленную солью, сахаром, кислотой, горечью или пикантным ароматом (MSG).

Сразу после этого добровольцы сыграли в видеоигру, целью которой было надуть воздушный шар, нажав на него. Каждый клик приносил денежное вознаграждение, но банк опустошался, если воздушный шар лопнул. Оказалось, что те, кому дали кислый напиток, были самыми рискованными игроками, нажав на 40 процентов больше, чем остальные добровольцы эксперимента. Эксперимент был повторен с 71 участником во Вьетнаме, где ученые получили тот же результат, предполагая, что это может быть универсальный эффект.

«Мы знаем, что наше чувство вкуса было связано с целым рядом когнитивных эффектов – не только направляющим выбором пищи, но и предсказывающим личностные черты, влияющие на социальное поведение, рабочую память и даже наши отношения с алкоголем», - сообщила Обрист.

Результаты намекают, что вкусы могут показать новый способ помочь справиться с проблемами психического здоровья – например, кислая жевательная резинка может побудить людей с тревожными расстройствами быть более предприимчивыми.