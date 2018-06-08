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Уфолог обнаружил следы захоронения гуманоида на Марсе‍

Сегодня, 12:15

Пока весь мир с нетерпением ожидал важной конференции NASA, где ученые обещали поведать о внеземной жизни, исследователь-любитель сообщил о черепе, обнаруженном на поверхности Красной планеты.

В то время, как ученые с волнением ожидали пресс-конференции NASA, надеясь услышать там действительно сенсационные новости, о которых пока известно лишь по слухам, известный уфолог Джо Уайт сделал не менее интересное заявление: изучая снимки с ровера Spirit Rover он обнаружил следы захоронения гуманоида на Марсе.

На своем YouTube-канале исследователь заявил, что устройство на 648-й день своего пребывания на поверхности Красной планеты запечатлело «доказательство преступления пришельцев». Журналист уверен, что на снимках находится череп убитого инопланетного солдата-пришельца, которого он обнаружил пару лет назад, и лишь сейчас решил опубликовать в своем блоге. Уфолог уверен, что на поверхности планеты можно насчитать около 30-40 таких же останков. В доказательство он предоставил на всеобщее обозрение самое четкое изображение.

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