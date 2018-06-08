«Они существуют»: Уфолог нашел руины храма на обратной стороне Луны

Исследователь Космоса нашел неопровержимые доказательства жизни внеземных цивилизаций. На спутнике Земли скрыты десятки храмов для поклонения загадочному божеству. Отсутствие интереса к Луне со стороны исследователей из Земли объясняется засекреченностью и нежеланием рассказать людям о реальности инопланетных цивилизаций.
Уфолог нашел руины храма на обратной стороне Луны. Под пылкий взор исследователя попали снимки NASA из кратера Клют. Также специалист по НЛО нашел 2 интересных предмета, устройство которых по форме можно сравнить с наземным аудиоплеером, оно круглой формы, имеет крышку, оно открыто, под крышкой видна панель с 3 кнопками в одном ряду и 1-я кнопка под ними. Ученый наглядно показывает, что будучи выкопанным, разбросанным, некоторые механизмы кораблей и другие подобные объекты, даже небольшие самолеты наполовину торчат из-под земли. Глядя на картинку, не стоит забывать, что съемка крупных объектов делается с большой высоты, поэтому они просто кажутся маленькими. Ученый уверен, что проще объявить спутник Земли «мертвой планетой без интереса», нежели раскрывать правду.
Но что-то случилось, возможно, в нашей Солнечной системе или вражеские захватчики уничтожили лунную цивилизацию.