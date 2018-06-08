«Они существуют»: Уфолог нашел руины храма на обратной стороне Луны

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Исследователь Космоса нашел неопровержимые доказательства жизни внеземных цивилизаций. На спутнике Земли скрыты десятки храмов для поклонения загадочному божеству. Отсутствие интереса к Луне со стороны исследователей из Земли объясняется засекреченностью и нежеланием рассказать людям о реальности инопланетных цивилизаций.

Уфолог нашел руины храма на обратной стороне Луны. Под пылкий взор исследователя попали снимки NASA из кратера Клют. Также специалист по НЛО нашел 2 интересных предмета, устройство которых по форме можно сравнить с наземным аудиоплеером, оно круглой формы, имеет крышку, оно открыто, под крышкой видна панель с 3 кнопками в одном ряду и 1-я кнопка под ними. Ученый наглядно показывает, что будучи выкопанным, разбросанным, некоторые механизмы кораблей и другие подобные объекты, даже небольшие самолеты наполовину торчат из-под земли. Глядя на картинку, не стоит забывать, что съемка крупных объектов делается с большой высоты, поэтому они просто кажутся маленькими. Ученый уверен, что проще объявить спутник Земли «мертвой планетой без интереса», нежели раскрывать правду.

«Мое личное убеждение, что они существуют. Луна пару тысяч лет назад была заселена и ее обитатели не скрывали своего присутствия там, а даже рекламировали, строя на поверхности и видимые с Земли-пирамиды, храмы и статуи», - говорит исследователь.

Но что-то случилось, возможно, в нашей Солнечной системе или вражеские захватчики уничтожили лунную цивилизацию.