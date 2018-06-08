Учёные: Люди на протяжении веков рисуют молнию неправильно

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Специалистов заинтересовал вопрос, насколько достоверно художники отображают в своих полотнах атмосферные явления. Они пришли к неожиданному выводу.

Учёные, работающие в Будапештском университете, полагают, что люди на протяжении веков неправильно рисуют молнию. Для этого они проанализировали больше ста наиболее известных полотен, на которых она изображена.

Затем ими было осуществлено сравнение с фотографиями, запечатлевшими это явление. Эксперты сделали вывод, что у художников явная склонность отображения молний, у которых меньшее количество ветвей, что неправильно.

Учёные полагают, влияние на это оказано античной традицией. Согласно ей, молнию изображали в виде зигзага и никак иначе.

Венгерские специалисты уверены, художникам необходимо внимательно изучать фотографии реальных, а не мифических молний. При этом обязательно запоминание важных морфологических характеристик.

Количество ветвей молнии всегда типично, а её структура – древовидная.

Ряд современных художников стали рисовать молнию более похожей на ту, которая бывает в действительности. Однако, и у них количество молниевых ответвлений не более 11. В действительности, у этого показателя значение – 51.