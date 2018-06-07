Ученые: Стресс на работе может привести к смерти у мужчин

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Неутешительный результат исследования обнародовали в отделе эпидемиологии университетского колледжа Лондона.

Стресс является привычным фактором на работе, но иногда приводит к жутким последствиям, в частности смерти. Он может спровоцировать перемены в организме, которые оказывают влияние на сердце, свертывание крови и состояние сосудов. В итоге мужчина может умереть или у него диагностируют инсульт.

Для предотвращения этого лучше уволиться с потенциально смертоносной работы или отправиться на пенсию, если позволяет возраст. Ученые говорят, что снижению уровня стресса хорошо воздействуют физические упражнения, йога, а также медитация.