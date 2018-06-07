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«Вырастить» точную копию без дефектов крайне сложно, но ненавидимую родными копию - очень может быть.

Академик РАН Евгений Свердлов сообщил о попытках создать точную копию человека. По его мнению, это нереально в связи с фундаментальным законом природы, не позволяющий создать две одни и те же клетки, даже если их взять у одного человека.

К примеру, в РАН рассказали о шансах создать точную копию Ленина. При попытке клонировать Владимира Ленина и взять его клетку вскоре начнется ее разделение, каждая из рожденных частей станет отличаться друг от друга, то есть, «вырастить» точную копию лидера большевиков не выйдет. Потерпит поражение и стремление клонировать какого-либо ученого, вероятно, что в итоге появится идиот. Вполне вероятно, что при клонировании человека получится его прямая противоположность, которую близкие будут ненавидеть.