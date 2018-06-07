Ученые раскрыли «жесткий и сырой рацион» людей 30 тысяч лет назад

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Экспедиция специалистов по древности осуществила раскопки в пещере, где обнаружили остатки костей челюсти первобытных существ. Развитие частей жевательного аппарата дало основу для умозаключения о характере еды. Живущие обитатели острова не проповедали вегетарианство и наслаждались мясными блюдами с кровью.

Экспедиция археологов на острове Борнео увенчалась успехом. Ученые раскрыли особенности питания древних обитателей пещер. Живущих 30 тысяч лет назад людей привлекало доступное питание, то которое они могли получить после охоты или насобирать с растений.

После детального изучения фрагментов костей челюсти оказалось, что «жесткий и сырой рацион» отразился на организмах обитателей Борнео. Им мясо придавало силу и обогащение важными микроэлементами.