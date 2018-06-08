Военные США ищут пропавших учёных у пирамид Антарктиды

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Экспедиция пропала на заснеженном континенте при загадочных обстоятельствах в прошлом году.

Военные США отправились в Антарктиду, чтобы обследовать прилегающую территорию местных пирамид. Здесь они ищут учёных, пропавших без вести во время исследования таинственных гор. Шесть лет назад их верхушки были освобождены от снега в результате повышения температуры. Оказалось, что ранее континент был густонаселён высокоразвитой цивилизацией. Учёные организовали экспедицию, целью которой было изучение пирамид, похожих на египетские, однако сами археологи в итоге пропали. Их судьба по-прежнему неизвестна, в связи с чем, американское правительство приняло решение направить в Антарктиду военных.

Ранее мы писали, что совместная российско-американская экспедиция нашла гидроплан времен Второй мировой войны в Приморье. Целью группы стал поиск мест падения самолетов США в разные исторические периоды.