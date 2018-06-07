Ученые: Секс для женщин отвратительнее, чем для мужчин

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Американские ученые пришли к такому выводу, проведя исследования с 2500 мужчинами и женщинами.

Ученые из США пришли к выводу, что секс для женщин отвратительнее, чем для мужчин. Исследователи опросили две с половиной тысячи человек, большая часть которых состояла из женщин. Опрашиваемым описывали около семидесяти двух неприятных жизненных ситуаций, которые нужна было оценить по шкале от «не вызывает отвращения» до «максимально отвратительно».

Исходя из проведенного исследования, ученые пришли к выводу, что по абсолютно всем ситуациям у женщин чувство отвращения было больше, чем у мужчин. В особенности это касалось неприятных сценариев, связанных с сексом. Оказывается, женщин отвращают некоторые его разновидности и ситуации, которые могут причинить вред их здоровью или детям. Например, так называемый «рискованный секс» может привести к различного рода заболеваниям, которые передаются при половом контакте.

Ученые предполагают, что человечество эволюционировало для того, чтобы с помощью чувства отвращения защищать себя от вреда, который может быть причинён тому или иному человеку.