Учёные из РФ определяют туберкулёз по дыханию

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В основе нового метода исследователи анализируют воздух и лёгочную жидкость, выдыхаемые человеком.

Учёные из РФ в своей статье отмечают, что они определяют туберкулёз в очень краткие сроки. Для этого не нужны всякие процедуры, а достаточно сделать лабораторный анализ по дыханию. Для этого нужна лёгочная жидкость, выделяемая человеком, когда он дышит. Во время исследования специалисты убедились, что в выделяемом воздухе больных туберкулёзом есть специфические антитела, которые при вакцинации не могут появиться.

Для экспериментов было задействовано 42 пациента, некоторые из них страдали от указанного недуга. В итоге при помощи анализа выдыхаемого воздуха учёные с точностью в 70% определили наличие у подопытного туберкулёза.

Сейчас исследователи будут проводить дальнейшую модернизацию своего метода, чтобы увеличить его эффективность.