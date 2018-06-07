«Голос неба»: Солнечные взрывы провоцируют «сигналы пришельцев»

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Недавно учёные заявили, что исходящие из космоса странные звуки являются или же процессами на главном светиле, или же геологическими процессами в недрах Земли. Они могут создавать акустические волны. В это же время уфологи расценивают это, как послания инопланетной жизни.

Группа учёных под руководством геофизика Эльчина Халилова решила объяснить «голос неба», который регистрируют исследователи по всему Земному шару. Специалисты проанализировали полученные записи и поняли, что большая часть спектра располагается в диапазоне ультразвука.

То, что слышат люди – это только малая часть того, что происходит. Звуки являются акустическими излучениями до 100 Гц. Моделируются частоты гравитационными волнами, которые образуются в атмосфере Земли. Их изучение равняется 15 Гц максимум.

Странно, что после подобных звуков на нашей планете извергаются вулканы, происходят землетрясения или же цунами. Оказывается, что сигналы вызываются или огромными солнечными взрывами и доходят к человеку через космос, или же они издаются нашей Землёй, а точнее её недрами.

Уфологи же считают, что как бы там ни было, в любом случае эти звуки провоцируют «сигналы пришельцев», которые ещё не удаётся расшифровать, или же понять их природу.