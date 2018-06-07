NASA неожиданно закрыло проект лунохода Resource Prospector

Сегодня, 18:16

Целью миссии был поиск воды на поверхности естественного спутника Земли.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) неожиданно приняло решение о прекращении работ по созданию аппарата Resource Prospector. Ведомство закрыло проект по разработке лунохода без объяснения причин. Этот факт немало удивил разработчиков. Планировалось, что аппарат отправится к Луне в 2022 или 2023 году. Бюджет программы составлял 250 миллионов долларов. 100 миллионов из этой суммы уже было вложено в Resource Prospector. Целью миссии был поиск воды на поверхности спутника. Эксперты предполагают, что закрытие проекта связано с сокращением финансирования NASA, анонсированным Белым домом несколько месяцев назад.

Ранее мы писали, что марсоход Curiosity возобновил свою работу после поломки. Первоначально считалось, что неполадки аппарата достаточно серьёзные, однако инженеры NASA оперативно разобрались в ситуации.