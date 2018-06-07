Аномальные свойства воды шокировали учёных

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Ранее неизведанные особенности исследователи определили с помощью лабораторных исследований.

Швейцарских учёных из Базельского университета шокировали аномальные свойства воды. Специалисты провели масштабные исследования, в ходе которых выяснили, одни ее молекулы вступают в химическую реакцию лучше, чем другие.

Как известно, существует две формы воды — орто- (о-) и пара-вода (р-вода). Друг от друга они отличаются тем, что имеют разное значение полного ядерного спина. В первом случае данный показатель равен единице, во втором — нулю. Спин, как правило, не меняется ни при столкновении с другими молекулами, ни при химических реакциях. До последнего времени учёные не могли определить, влияют ли спины на наличие у воды разные химических свойств. В ходе лабораторных исследований удалось установить, что вращательная симметрия молекул пара-воды способствовала повышению реакционноспособности у пара-воды. Выяснилось, что она на 23% имеет показатели выше, чем орто-вода.

Ранее мы писали, что вода способна помочь избежать проблем с эрекцией. Учёные доказали эту гипотезу на примере практических исследований.