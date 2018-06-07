Ученые выяснили, как цвет бананов может повлиять на здоровье человека

Сегодня, 16:47

Всем известно, что бананы считаются полезными плодами, однако не все знают, что пользу банана можно легко определить по цвету его внешней кожуры. Ученые рассказали, какие бананы стоит выбирать на прилавке магазина.

Бананы считаются достаточно калорийными продуктами, а потому их опасаются употреблять люди, которые сидят на жесткой диете. Однако диетологи уверяют, что таким людям можно употреблять бананы с зеленой кожурой, так как они являются менее калорийными. Во время простуды и болезни лучше всего употреблять желтые бананы, поскольку они имеют в своем составе много полезных антиоксидантов, которые помогут побороть вирусную инфекцию.

Медики также говорят, что не стоит сбрасывать со счетов и бананы с коричневой кожурой. Именно такие плоды самые сладкие и больше остальных насыщены калием, который невероятно полезен для здоровья костей и сердечной системы.