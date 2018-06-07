Социологи: Макияж позволяет женщинам заработать больше

Сегодня, 16:14

Большинство представительниц прекрасного пола, которые следят за своей внешностью, имеют более высокие трудовые доходы.

Американские социологи нашли связь между внешним видом женщин и их уровнем заработка. Специалисты провели исследование, в ходе которого опросили 14 тысяч человек. Выяснилось, что макияж действительно помогает женщинам больше зарабатывать. Подавляющее большинство респондентов, которые внешне выглядели ухоженными, утверждали, что получают достойную зарплату. При этом женщины и девушки, которые мало времени уделяют мейкапу, заявляли, что имеют трудовые доходы значительно меньше, чем остальные.

Социологи пока не смогли дать разумное объяснение данной тенденции. Вместе с тем, они предполагают, что работодатель готов доверить ухоженным людям более ответственную, а значит и высокооплачиваемую работу. К слову, опрос показал, что мужчин такая зависимость также касается.

Ранее ученые выяснили, почему женщинам опасно много работать. По словам исследователей, 40-часовая рабочая неделя чревата опасными последствиями для их здоровья.