Учёные раскрыли феномен голодных призраков

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Речь идёт о неких сущностях хидураг, которые по рассказам жителей Японии, поселились в горах и умерли голодной смертью.

Сейчас же японские учёные во время своего исследования раскрыли феномен этих голодных потусторонних призраков. Дело в том, что по легендам эти хидураги поселились в горных массивах и скончались от голода. Их усопшие души остались незахороненными. Поэтому эти призраки до сих пор бродят и ищут людей, с которыми хотели бы разделить свою участь. Считается, что среди хидурагов чаще всего можно встретить путников. После таких сказок все жители Японии, идущие в горы, стараются брать с собой различные снадобья.

Стоит отметить, что хидураг видят жители префектуры Сига. Они заявляют, что эти существа похожи на зомби. Первый случай их нападения зафиксировали в 1736 году. Защититься же от призраков можно рисовыми шариками. Самые же древние путеводители рассказывают странникам о аномальных голодных хидураг, которые сводят с ума жителей страны.