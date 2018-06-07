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Вирус H7N9 вскоре сможет передаваться воздушно-капельным путем. Теперь угрозой гриппа будут не куры или свиньи, а собаки.

Американские ученые предупреждают о вероятности наступления «собачьего» гриппа. По словам Адольфо Гарсия-Састре, распространение вредоносного вируса у собак опасно тем, что их генетическое разнообразие почти так же высоко, как и у людей.

Ученые решили изучить историю распространения вируса H7N9, который ранее вызывал эпидемию свиного и птичьего гриппов. Оказалось, был случай заражения собаки от лошади. Заинтересовавшись данным фактом, исследователи продолжили поиски информации, в ходе чего наткнулись на тот факт, что собаки фермеров в китайских провинциях Гуаньдунь и Гуань совсем недавно столкнулись с некоторыми вспышками гриппа.

Ученые связались с коллегами из Китая и получили десятки проб, которые были собраны ветеринарами во время вспышек гриппа. Американским ученым удалось выделить шестнадцать новых штаммов гриппа, которые ранее были им неизвестны.

На данный момент неизвестно, может ли данный вирус проникать в человеческий организм. Научные деятели проводят эксперименты, чтобы выяснить данный факт. Можно лишь утверждать, что вирус усвоился в организме собак, вследствие чего в будущем может грозить новая эпидемия гриппа, но его источниками будут уже не куры или свиньи, а «верные друзья человека» - собаки.

Напомним, ранее ученые провели исследования с кошками и собаками, выявив гастрономические предпочтения домашних питомцев.