Ученые: Трезвенники чаще берут отгулы и зарабатывают меньше пьющих «в меру»

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Ученые из Финляндии сделали вывод, что любители выпить «прогуливают» работу реже трезвенников. Возможная причина: болезни, которые исключают прием алкоголя. Работники, которые не злоупотребляют алкоголем чрезмерно, как выяснилось, используют отгулы реже всех.

Участниками исследования стали почти 50 тыс. работающих европейцев и американцев. Собрав информацию о количестве потребляемого ими алкоголя, частоте и количестве отгулов за последние несколько лет, ученые разделили людей на пять групп, с учетом количества употребляемого алкоголя.

Запойные алкоголики, как выяснилось, чаще умеренно пьющих пользовались отгулами. Но, и трезвенники брали отгулы не меньше любителей алкогольных излишеств.

Ученые выяснили, что причиной для отгулов послужили проблемы с психикой, заболевания опорно-двигательного аппарата, дыхательной и пищеварительной системы. Запойные алкоголики, как и ожидалось, брали отгулы из-за алкогольной интоксикации или вследствие полученных травм.

Руководитель исследовательской группы Йенни Эрвасти пришел к выводу, что употребление алкоголя в умеренных количествах не отразится на работе сотрудника.

Более того, люди, употребляющие алкоголь, зарабатывают больше непьющих коллег, что в свою очередь, тоже может оказать влияние на состояние здоровья, считают исследователи.

Однако английский ученый из Лондона доктор Джеймс Дойдж отмечает, что употребление алкоголя независимо от его количества повышает риск появления проблем со здоровьем.