Учёные разработали «Таблетку от старости»

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Проблема с тем, как можно отложить срок естественного старения человеческого организма, давно беспокоит множество специалистов. Методы омоложения предлагались самые разные, вплоть до купания в крови младенцев в средневековье.

Сейчас учёные из Австрии разработали, как они уверяют, настоящую «таблетку от старости». Это удалось специалистам, работающим в Университете Нового Южного Уэльса. Сообщается, принимая эту таблетку, можно восстановить ДНК. Основой нового препарата является метаболит НАД+. «Таблетку от старости» исследовали на мышах.

Согласно полученным результатам, она способна к излечиванию клеток ДНК. При этом не лишь от старения, но даже от влияния радиации.

Учёные и ранее знали, что с данными процессами борется как раз НАД+, присутствующий естественным образом почти в каждой клетке живого организма.

Несмотря на то, что «таблетку от старости» пока лишь тестируют, к ней уже проявили интерес очень серьёзные организации. В числе их – NASA. Специалисты предполагают, что препарат может быть использован при предстоящей экспедиции на Марс.

Дело в том, что космические путешествия вызывают ускоренное старение ДНК. Это является следствием космического излучения. Новый препарат поможет бороться и с тем, и с этим.