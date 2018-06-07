Гуманоиды с Андромеды передали на землю тайное послание

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Человечеству грозит опасность вымирания в последующие несколько десятилетий. Спастись самостоятельно от разрушительных катаклизмов сдвинутой с оси на 25° планеты люди не смогут. Единственным шансом выжить станет взаимодействие с инопланетными кораблями жителей туманности Андромеда.

Известный миру "посланец", через которого инопланетяне якобы передают сообщения, сделал необычное заявление. Алекс Кольер сообщил, что гуманоиды с Андромеды передали на землю новое тайное послание. Согласно данным, человечество через несколько десятков лет столкнется с проблемой конца света. Деятельность людей, развитие ИТ-технологий, выбросы в атмосферу – станут главными причинами катаклизмов на планете. В итоге Земля сойдет с оси на 25°, чем запустит апокалипсис. Процесс в будущем смогут проконтролировать, но важно предсказать время, когда он начнется.

Жителям прибрежных районов нужно будет задуматься об эвакуации примерно на 75 километров вглубь от водоемов любого размера, утверждается в заявлении Кольера