Ученые: Изменение климата убило пришельцев и уничтожит людей

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Изменение климата уже убило всех пришельцев, которых на протяжении многих лет искали уфологи. Однако человечество ожидает та же участь и глобальное потепление сможет уничтожит всех людей, утверждает знаменитый астрофизик Адам Фрэнк.

По словам астрофизика Адама Фрэнка, и люди обречены на ту же судьбу, что и пришельцы. Используя математические модели, основанные на исчезновении реальной инопланетной цивилизации на Земле, Фрэнк и его коллеги симулировали, как изменение климата в дальнейшем сможет повлиять на самих людей. Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление может уничтожить человечество, как когда-то инопланетян.

Адам Фрэнк заявил, что все сценарии на спасение человечества от изменения климата неизбежно заканчиваются апокалипсисом. В пример ученые приводит древних обитателей острова Пасхи, которые истощили свои ресурсы, что привело к голоду и прекращению цивилизации острова. Данный сценарий может повторить человечество в целом.