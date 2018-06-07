Загадочные существа поселились в потайных ходах Большого сфинкса в Египте

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Это гигантское сооружение уже множество лет привлекает внимание учёных всего мира. О том, что под ним существует целый комплекс сооружений, стало известным давно.

Сейчас учёные полагают, что в потайных ходах Большого сфинкса, находящегося в Египте, поселились загадочные существа. В подтверждение этой гипотезы они приводят тот факт, что им на протяжении многих веков поклоняются местные жители.

Известно, что у Большого сфинкса в Египте множество подземных потайных ходов и камер. Считается, что там могли производиться захоронения. Местные жители полагают, что в них обитают загадочные существа, с которыми были знакомы их дальние предки, и которым они продолжают поклоняться.

Несмотря на то, что обнаружить их пока не удавалось никому, местные племена уверены, загадочные существа в потайных ходах Большого сфинкса существуют. При этом, они настолько могущественны, что им необходимо постоянно поклоняться.

Легенды вокруг Большого сфинкса гласят также о том, что там в одном из его потайных хранилищ находилась огромная древнейшая библиотека. Якобы она была демонтирована, когда в Египте правил Имхотеп. Зачем это было сделано, является и до сих пор загадкой.

Возможно, это сделали земляне, а, возможно и загадочные существа, чтобы не допустить распространения знаний, до которых люди пока не доросли.