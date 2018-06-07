Звезда Табби своим мерцанием озадачила учёных

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Разница в объёмах излучаемой энергии временами достигает 20-25 процентов.

Звезда Табби вновь привлекла к себе внимание мировой научной общественности. Учёных она на сей раз озадачила своим мерцанием. Несмотря на то, что ранее исследователи нашли вокруг неё облака пыли, которые защищают её от внешнего воздействия, пока остаётся неясным, как свет от неё проходит через светлые и тёмные периоды. Периодически объёмы излучаемой энергии уменьшаются и увеличиваются. При этом временами разница достигает 20-25 процентов. Учёные не смогли пока дать ответ на вопрос, что же происходит вокруг светила.

В итоге за «дело» взялись уфологи, которые быстро определили, что возле звезды находится инопланетный корабль, который временами и препятствует распространению энергии.

Ранее астрономы нашли подтверждение теории существования девятой планеты Солнечной системы. Исследователи пока не смогли установить координаты место положения данного объекта.