В Швейцарии разработали искусственный костный мозг

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Учёные уверены, что их разработка позволит найти новую эффективную методику лечения лейкемии.

В Швейцарии специалисты разработали костный мозг, который по своим свойствам почти ничем не уступает настоящему. Искусственный орган является настоящим прорывом в науке и призван дать ответы на вопросы о лечении множества заболеваний. Исследователи утверждают, что создать ткань удалось путём внедрения в специальный механизм клеток, являющихся предшественниками крови. Там они размножаются в течение нескольких дней. Тем самым клетки имитируют функции биологической клетки. Специалисты утверждают, что теперь они могут брать образцы крови у больных пациентов и проводить опыты в среде, которая максимально близка к первоначальной. Это в будущем может позволить найти новые лекарства для лечения лейкемии и прочих заболеваний крови.

Ранее мы писали, что учёные разработали уникальные сенсоры под «кожей», которые подарят роботам чувства. Механизмы смогут распознавать прикосновения.