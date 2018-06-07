Учёные рассказали, как определить по бровям самовлюблённого человека

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Внешность людей может много о них рассказать. Эксперты в рамках исследования попросили подопытных пройти тесты, а затем изучили их черты лица.

Учёные Миранда Джакомини и Николас Рул из университета Торонто рассказали психологическому информагентству Journal of Personality, что самовлюблённого человека можно изучить по бровям.

Исследователи взяли фотографии людей, которые прошли тест на степень присутствия в характере нарциссизма. Позже из этих изображений выбрали только брови, а затем попросили экспертов оценить внешний вид этой части лица.

Оказалось, что чем шире и гуще брови, тем человек более самовлюблённый. Какая зависимость между бровями и нарциссизмом, не сообщается, пока учёные не раскрывают, как это определить.