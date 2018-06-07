Генетики: Лекарства для снижения уровня холестерина опасны

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Многие медики выписывают своим пациентам препараты, которые снижают уровень холестерина в крови. Ученые изучили их влияние на организм человека и пришли к выводу, что такие препараты опасны.

В последнее время одними из популярных медицинских препаратов стали лекарства по снижению уровня холестерина. Многие медики считают, что прием таких препаратов помогаюет улучшить работу сердца.

Специалисты медико-генетического центра Genotek провели специальное исследование, которое было направлено на изучение влияния препаратов данной группы на организм человека. В ходе эксперимента установлено, что лекарства для снижения уровня холестерина опасны и у 36% пациентов могут привести к болезням мышц.

Напомним, что данная группа медикаментов относится к статинам и призвана бороться с холестериновыми бляшками, которые образуются на стенках сосудов. Ранее ученые доказали, что такие образования увеличивают риск возникновения инфарктов и инсультов у человека.

Теперь же генетики доказали, что такие препараты таят в себе опасность для людей, которые имеют мутации в определенных генах. В таких случаях увеличивается риск развития миопатии, истощаются сердечные мышцы и происходит их отмирание. К таким результатам генетики пришли после обследования 2100 человек разного возраста.

Напомним, что японские ученые рекомендуют использовать стволовые клетки для восстановления работы сердца после инфаркта.