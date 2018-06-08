Учёные из Самары хотят создать морского дрона

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Исследователи хотят объединить в одном устройстве беспилотники различной функциональности. Изобретение будет совершать мониторинг прибрежной зоны и акватории.

Учёные из Самары из технического университета, начиная с прошедшего года, хотят создать морского дрона. Работы над образцом авиационного морского полуавтономного аппарата уже ведутся.

Исследователи считают, что если устройство всё же когда-то будет создано, то оно будет заниматься изучением и мониторингом акватории и прибрежной территории. Дрон получил название «Глайдерон».

Представители пресс-службы вуза рассказали, что дрон будет объединять в своей конструкции разные беспилотники и разный функционал. Создатели «Глайдерона» хотят использовать особенность наводных и подводных глайдеров, чтобы решать вопросы по гидрофизике, гидрологии и гидрографии.