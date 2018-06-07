В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

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История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для американцев. Людям может нанести вред сущность, которую нельзя идентифицировать из-за ряда причин. Ученые назвали две теории происхождения страшного организма.

В США на камеру наблюдения попало нечто невероятное, но ранее существующее. Загадочное существо атаковало людей и гараж с вещами в американском городке. Фото чудища напомнило по внешним признакам устрашающую чупакабру, которая держит в страхе многих жителей планеты. Неизученность эффекта позволяет некоторым людям впадать в панику.

Однако ученые выдвинули две теории происхождения чудовища. Первым вариантом назвали ввоз тасманийского волка, который живет в США и сегодня, хотя его считают вымершим видом более 80 лет. Второе предположение основано на мутации видов в природе. Необычный кадр быстро разлетелся по Всемирной паутине, собрав множество откликов от заинтригованных пользователей Сети.