Ученые провели эксперимент, позволивший заглянуть в загробный мир

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Единственным добровольцем стал пожилой мужчина, который заявил, что ему больше нечего терять.

Недавно стало известно об уникальном опыте, который провели учёные в 1983 году, чтобы заглянуть в загробный мир. Исследователи приняли за основу суждение, что в потустороннем измерении могут побывать люди, которые лишены любых чувств и стимулов в жизни. Якобы именно мотивация и стремление к лучшему удерживают нас в этом мире. Чтобы провести эксперимент отыскали пожилого добровольца, который уже не собирался долго жить и решил пожертвовать собой ради науки. Мужчину научили говорить так, чтобы не слышать своего голоса. После чего на головном мозге ему провели уникальную операцию, отделив орган от всех нервных окончаний. Он более ничего не ощущал. После этого, как утверждал подопытный, к нему начали являться его умершие родственники, они постоянно с ним говорили, пока не начали приходить совершенно посторонние люди. Их, как утверждал мужчина, были тысячи, все они пытались что-то ему донести, однако из-за того, что их было слишком много, он не мог ни на ком сконцентрироваться. В конечном итоге данный человек не выдержал напряжения и умер. О данном эксперименте предпочитали долгое время не говорить из-за смерти добровольца, однако недавно правда вышла наружу.

Ранее мы писали, что житель Британии попал в другое измерение после удара молнии.