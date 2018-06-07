NASA сделали первые снимки Цереры с рекордно близкого расстояния

Вчера, 23:45

Снимки с Космоса подарили надежду тысячам ученых получить возможность исследовать новый объект. Космолет NASA «Рассвет» переместится на орбиту, которая проедет всего в 35 км (35 км) от Цереры в ближайшей точке, что позволит получить в распоряжение новые факты и информацию о планете.

NASA сделали первые снимки карликовой планеты Цереры с рекордно близкого расстояния. Ученые предполагают, что этот важный момент станет первым в истории изучения карлика. Поскольку его размеры, состав и рельеф остаются загадкой для специалистов NASA, то получение новых фактов о карликовой планете Церера поможет активнее ее обследовать.

«Команда с нетерпением ждет подробного состава и изображений с высоким разрешением из нового, тщательного исследования», - сообщил исследователь NASA Кэрол Раймонд.

На данный момент NASA активно реализует 12 миссий, которые уже показали много результатов и представили новые факты о существовании объектов Вселенной.