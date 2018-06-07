Учёные нашли смертельную опасность недосыпа и пересыпа

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Дело в том, что эти виды сна очень опасны для здоровья. К такому выводу пришли исследователи из Японии после изучения здоровья 1517 добровольцев.

В итоге учёные установили, что если пересыпать или недосыпать, то это станет смертельно опасно для здоровья. Исследователи также объяснили, почему происходит именно так. Дело в том, что развивается риск развития деменции, а также риск преждевременной смерти в возрасте старше 60-ти лет. Критическими показателями считается сон меньше 5 часов в сутки, или же больше 10 часов сна.

Стоит отметить, что учёные занимались этой работой целых десять лет. Примечательно, что из 1517 человек часть спали слишком мало, а часть в основном слишком много. В итоге 282 подопытных скончались, а 294 заболели слабоумием. Хотя непонятно, связаны ли эти оба критических исхода именно с нездоровым сном.

Раньше канадские учёные установили, что нарушения сна «сбивает» внутренние часы. Нарушается работа более 100 белков различного плана, которые отвечают за важные процессы в организме.