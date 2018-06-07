Ученые: Человек может дышать под водой

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Сперва исследователи проверили свою теорию на мышах и кошках, а затем на людях.

Учёные доказали, что человек может свободно дышать под водой, при этом чувствовать себя абсолютно комфортно. Физиолог Иоганнес Килстр из Нидерландов недавно заявил, что ему удалось найти способ заставить человека не испытывать кислородное голодание в условиях окружающей его воды.

Первыми теорию исследователя проверили на себе мыши и кошки. В их лёгкие закачали специальную жидкость, которая позволяла им получать кислород из воды. Причём коты могли плавать под водой часами, совершенно не испытывая даже малейшего дискомфорта. Вскоре Килстр решился на эксперимент на людях. Помочь ему вызвался дайвер Фрэнк Фалежчик. Он провёл под водой несколько часов и не испытал при этом ухудшения самочувствия. Преисполненный энтузиазма доброволец даже активно помогал учёным записывать показатели своего организма. В будущем учёные намерены применить свои разработки в практических отраслях.

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