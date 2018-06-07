Ученые выяснили, почему женщинам опасно много работать

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Австралийские ученые выяснили, что женщины не должны работать привычные 40 часов в неделю, так как это опасно для здоровья представительниц прекрасного пола. Дело в том, что из-за большого количества работы женщины не только эмоционально выгорают, но и могут нарушить свой психическое здоровье.

В исследовании, опубликованном Австралийским национальным университетом, было установлено, что здоровая рабочая неделя для женщин должна быть ограничена 34 часами в неделю, по сравнению с 47 часами для мужчин. Результаты исследования говорят, чтобы многие женщины из-за 40-часово графика находятся на грани выгорания, что вызывает чувство истощения, беспокойства и депрессию.

Автор исследования Хуонг Динь утверждает: «Длительный рабочий день разрушает психическое и физическое здоровье женщин, потому что они не успевают хорошо питаться и заботиться о себе должным образом. Помимо этого женщины заботятся не только о карьере, но и о детях, здоровье семьи и занимаются домашними хлопотами. Потому рабочая неделю должна составлять 34 часа».