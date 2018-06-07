Уфологи нашли возле Солнца гигантское НЛО больше Юпитера

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Сенсационное заявление просочилось в прессу спустя несколько часов после обнаружения. Необычно большую летающую тарелку приметили исследователи и успели предположить, что это новое поколение летающих аппаратов гуманоидов. Система управления, которого перемещается во времени и в пространстве.

Уфологи нашли гигантское НЛО возле Солнца. Наличие неопознанного объекта озадачило уфологов, поскольку им пришлось развить навую научную гипотезу. Снимки с места событий засекретили и не пустили их в общий доступ для людей. На данный момент НЛО по размерам больше Юпитера продолжает бороздить просторы космического пространства.

Возле Солнца впервые его заметили американские эксперты. Траекторию его движения и дальнейший путь следования ученые не рассекречивают. Есть ли реальная угроза для человечества от этого корабля инопланетян, остается интригой.