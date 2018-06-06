В Китае создан робот-пёс, бьющий хозяина током в ответ на грубость

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Разработку создал студент Кханг Яньмин и презентовал своё детище на конференции молодых разработчиков Alibaba. Молодой человек отметил, что такой питомец поможет одиноким людям справляться с домашними делами и чувствовать себя нужными.

Робот-пёс, бьющий хозяина током в ответ на грубость, создан в Китае, создатель потратил на это 50 дней. Питомец имеет рост примерно 30 сантиметров и внешне похож на пса, может лаять, просит выгулять его и накормить, однако имеет и другие функции, недоступные обычным животным. К примеру, робот-пёс способен вызвать скорую, если хозяину стало плохо, а также может получать посылки у курьера.

Создатель также рассказал, что его разработка позволяет людям научиться обращаться с животными и не обижать их, ведь если робо-псу что-то не понравится или хозяин его ударит, животное будет биться током, а его глаза покраснеют. В данный момент студент планирует усовершенствовать свою разработку и выпустить вторую версию робота-пса для одиноких людей.