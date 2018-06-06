Роскосмос начал устанавливать на космические корабли «Союз» видеокамеры

Сегодня, 21:58

В ведомстве сообщили, что система наблюдения необходима для нескольких целей и крепится на третьей ступени ракеты-носителя. По мнению специалистов, после просмотра запусков можно будет делать «работу над ошибками» и анализировать процесс.

Роскосмос с сегодняшнего дня начал устанавливать на космические корабли «Союз» видеокамеры, которые будут передавать происходящее во время запуска специалистам. Первая такая камера появилась на корабле "Союз МС-09", который был запущен ракетой "Союз-ФГ", в экипаже находятся три космонавта.

В ведомстве рассказали, что ориентировочно состыковка корабля и МКС состоится 8 июня в 14:21. Эксперты ожидают, что установка камер поспособствует не только своевременному исправлению возможных ошибок, но и будет популяризировать космонавтику в целом. Видео с камер будут выкладывать в интернет.