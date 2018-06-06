Ученые создали робота для идеальных объятий

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Такие бездушные механизмы часто воспринимаются как обычный инструмент, но для искоренения этого мнения и работают ученые. Инженеры из Германии уже добились кое-каких успехов в этом деле.

Ученые создали робота, который обнимает людей. Респонденты заявили после проведения эксперимента, что больше всего им понравилось обниматься с мягким роботом, который отталкивает их после того, как они сами сделали это. После идеальных объятий люди заметно выше оценили эмоциональные параметры робота: понимание и доверие, тогда как ранее их мнение было совсем другое.

Инженеры из Германии научили механизм обниматься и выяснили, как строение робота и его поведение воздействует на человеческие эмоции. Действия машины во время опыта постоянно менялись, конечный итог показал, что мягкое устройство больше нравилось людям, чем робот, с которого в период проведения эксперимента ученые снимали специальную ткань для определения степени «любви» людей к нему.