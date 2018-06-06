В России заработал онлайн-сервис для поиска больных раком пациентов

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В розыске таких людей окажут помощь лечащие врачи. Обнаруженные клиенты получат возможность пройти курс инновационного лечения.

В России начал работать онлайн-сервис для поиска людей, больных раком, для проведения исследований. С его помощью онкологи будут направлять пациентов на консультации, обследования и лечение в клиники, сотрудники которых занимаются проведением исследований по изучению новейших лекарств, необходимых для искоренения опухолей.

Зарегистрировавшись на сайте, онкологи могут просматривать данные о новых научных изучениях и проверить, подойдут ли их пациенты под нормативы отбора. В случае соответствия больного, лечащий врач добавляет сведения на портал, после чего ученые могут позвать его на курс лечения, к слову, абсолютно бесплатный.