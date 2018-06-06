Россия продемонстрировала многоразовость ракетных двигателей РД-181

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Ранее подобного рода агрегаты также разрабатывались, но не были запущены на ракете-носителе.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» сообщило, что на ракете Antares, стартовавшей с космодрома на острове Уоллопс в США, были установлены двигатели РД-181, которые ранее применялись в огневом испытании в качестве сотсавной части первой ступени носителя. Таким образом Россия продемонстрировала всему миру многоразовость своих агрегатов. Глава предприятия Петр Левочкин отметил, что указанные работы были произведены в рамках контрактных обязательств с Orbital ATK. Он подчеркнул, что опыт многоразовости двигателей у «Эненргомаша» уже имеется, ведь установки РД-170 были сертифицированы на использование до 10 раз, но в составе ракеты-носителя эта особенность была продемонстрирована лишь недавно.

Ранее мы писали, что антироссийские санкции могут препятствовать США доставлять грузы на МКС. NASA по-прежнему использует для этих целей российские агрегаты РД-181.